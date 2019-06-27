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مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر اليوم الجمعة 28 / 6 - 2019 brazil vs paraguay كورة ستار beIN SPORTS المجانية

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:16 م
مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباشر اليوم الجمعة 28 / 6 - 2019 brazil vs paraguay كورة ستار beIN SPORTS المجانية
مشاهدة مباراة البرازيل وباراجواي بث مباش
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متابعة البث المباشر لمباراة منتخب البرازيل، مع منتخب باراجواي اليوم الجمعة 28-6-2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة أون لاين Kora on line، كورة لايف Kora live، يلا تابع لايف المباراة كاملة.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب باراجواي في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، Yala kora بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، يلا كورة ومتابعة المباراة كاملة عبر بين سبورتس ماكس الرياضية، beIN Sports Max.

كورة لايف وقرر تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الدفع بالتشكيلة الأساسية كاملة والتي سيخوض بها مباراته أمام منتخب باراجواي في كوبا أمريكا، كورة لايف، يلا كورة.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل :- 
حراسة المرمى : أليسون.
خط الدفاع : دانيل الفيس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - فيلبي لويس.
خط الوسط : كاسيميرو - أرثور - كوتينهو - ايفرتون.
خط الهجوم : جيسوس - فيرمينيو.

يلا شوت مباراة منتخب البرازيل ومنتخب باراجواي، كورة أون لاين Yala shoot، كورة لايف Kora online، ومتابعة المباراة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، Kora Live، وذلك أيضاً عبر قناة بين سبورتس الرياضية ماكس، beIN Sports Max، كورة ستار Kora star، يلا تابع المباراة لايف بين منتخب البرازيل ومنتخب باراجواي، كورة جول، Kora goal، كول كورة cool kora، الأسطورة، Kora Live.
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