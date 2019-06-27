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أسعار النفط ترتفع قليلا بفعل توقعات بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:14 م
أسعار النفط ترتفع قليلا بفعل توقعات بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج
اسعار النفط
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رويترز
 
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ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الخميس، بفعل توقعات بأن منظمة أوبك ستمدد اتفاقية خفض الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات لتغلق عند 59.43 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي إن من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم وأن تناقش المزيد من الخفض.

وأبلغت مصادر رويترز هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة إضافة حوالي 600 ألف برميل يوميا إلى التخفيضات الانتاجية.

وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد اليابان في مطلع الأسبوع القادم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أمريكية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.
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