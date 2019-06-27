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عاجل.. هيئة الرياضة السعودية تعلن مد فترة الترشح لرئاسة النصر

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:14 م
عاجل.. هيئة الرياضة السعودية تعلن مد فترة الترشح لرئاسة النصر
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كتب - حسن شحاتة
 
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن مد فترة الترشح لرئاسة النصر، حتى العاشرة مساء الخميس المقبل، بعدما ترشح كلاً من صالح الأطرم، و نصر النصر اليوم.


ونشرت الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا معلقًا عليه : "اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية تتلقى خطاباً من لجنة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر بشأن طلب تمديد فترة الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.


وأضافت : "وبناءً عليه تقرر تمديد فترة الترشح حتى الساعة العاشرة من يوم الخميس المقبل".


ويذكر أن فترة الترشح لرئاسة النصر، كان مقررًا لها مساء اليوم، في الفترة الثالثة للترشح على رئاسة العالمي.

عاجل.. هيئة الرياضة السعودية تعلن مد فترة الترشح لرئاسة النصر
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