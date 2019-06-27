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"قرقاش": الاعتداء على سفارة البحرين مرفوض ومستهجن

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:08 م
قرقاش: الاعتداء على سفارة البحرين مرفوض ومستهجن
أنور قرقاش
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وكالات
 
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الاعتداء على سفارة البحرين، مساء الخميس، مرفوض ومستهجن.

واعتبر في تغريدة على "تويتر"، أن "الاعتداء على سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد مرفوض ومستهجن وتصعيد خطير على المستوى القانوني والسياسي".

ودعا قرقاش الحكومة العراقية إلى الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه حماية العمل الدبلوماسي ومقار البعثات في العاصمة والمدن العراقية.

اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

ولم يؤد الاقتحام إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين.

والعراق موطن لميليشيات تدعمها إيران. ويأتي هجوم السفارة وسط توترات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.

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