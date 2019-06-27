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لا يوجد ضحايا والخسائر 2 مليون جنيه.. ننشر تحقيقات النيابة في حريق سوق العتبة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:11 م
لا يوجد ضحايا والخسائر 2 مليون جنيه.. ننشر تحقيقات النيابة في حريق سوق العتبة
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داليا عادل
 
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كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، أن حريق محلات سوق الخضار بمنطقة العتبة نشب نتيجة ماس كهربائى.

وأضافت التحقيقات أن النيران أمتدت إلى 10 محلات وأحرقت البضائع بأكملها التى توجد داخلها، وتم حصر الخسائر التى وصل حجمها إلى 2 مليون جنيه.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الحريق نشب فجرا عقب الساعة الخامسة داخل إحدى المحلات ونتيجة لضيق الممرات بين المحلات انتقل الحريق وامتد إلى باقي المحلات المجاورة.

وتبين أن المصابين الذين أصابوا بحالة أختناق تم إسعافهم فى الحال ولا توجد حالات وفيات حتى الأن.

وقررت النيابة استدعاء ملاك المحلات والعاملين والشهود لسماع أقوالهم في أسباب الحريق وإذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، على حريق نشب داخل عدد من المحلات بسوق الخضار في منطقة العتبة بالموسى ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في سوق الخضار بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه استراتيجي.
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