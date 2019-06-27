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"الاتحاد الرياضي للجامعات" يطلق سلسلة من ورش العمل لتقييم وضعه الحالي

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:10 م
الاتحاد الرياضي للجامعات يطلق سلسلة من ورش العمل لتقييم وضعه الحالي
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الفجر السعودي
 
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أطلق رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد بن صالح المزيني، سلسلة من ورش العمل بمقر وزارة التعليم؛ لدراسة وتقييم وتحليل الوضع الراهن للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وتحديد الفجوة بين الوضع الحالي وأفضل الممارسات الدولية.

ويأتي ذلك بغرض إعداد خطة تنفيذية شاملة لتطوير الاتحاد على وجه الخصوص والرياضة الجامعية بشكل عام، والوصول إلى مستوى الطموح المتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الرياضة الجامعية.

ويأتي عقد تلك الورش في ظل دعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ والنائب للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وأكد الدكتور المزيني أن الرياضة الجامعية هي بيئة خصبة لتوسيع مشاركة شبابنا في النشاط البدني والرياضي وتحقيق الأهداف المتعلقة بذلك في رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
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