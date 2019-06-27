ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها بالعراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:02 م
الخارجية البحرينية تستدعي سفيرها بالعراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها
وزارة الخارجية البحرينية
Advertisements
طباعة
أسماء العزب
 
Advertisements
استنكرت مملكة البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد.


اقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.

وأفاد مراسل "العربية" أن الاقتحام لم يؤد إلى إصابات، ولكنه سبب خسائر مادية، في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين.

Advertisements
المزيد عن: تستدعي العراق السفير السفارة الخارجية البحرينية الاعتداء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
3
x
22:00
2
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي