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الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي في تونس

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:07 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم الإرهابي في تونس
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محمد وليد الجموسي
 
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 أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "بشدة"، الهجوم الإرهابي الذي شهدته تونس اليوم الخميس، وفق ما أعلنه ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح نشره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
كما أعرب غوتيريش عن "تعاطفه ودعمه لأسر جميع المتضريين وللشعب التونسي والحكومة التونسية"، حسب ما جاء في التصريح ذاته.
يُذكر أن العاصمة تونس شهدت صباح اليوم، تفجيرين إرهابيين متزامنين، الأول بنهج شارل ديغول، أسفر عن استشهاد عون شرطة بلدية وإصابة عون أمن آخر إلى جانب 3 مدنيين، أما التفجير الثاني فتم قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وأسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عدد من الأمنيين.
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