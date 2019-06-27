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بورصة أمريكا ترتفع مدعومة بتفاؤل المستثمرين قبيل انعقاد "العشرين"

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:03 م
بورصة أمريكا ترتفع مدعومة بتفاؤل المستثمرين قبيل انعقاد العشرين
بورصة امريكا
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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعا، اليوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.
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