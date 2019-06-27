السليطي: "تم التعرف على هوية منفذ عملية القرجاني والأبحاث متواصلة بخصوص هوية منفذ عملية شارل ديغول"

أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، بأن الأبحاث الجارية بخصوص العمليتين الإرهابيتين اللتين جدتا اليوم الخميس بكل من نهج شارل ديغول ومنطقة القرجاني بتونس العاصمة، أفضت إلى التعرف على هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، دون الإدلاء بأية تفاصل أخرى حول هويته، في ظل تواصل الأبحاث.

وأوضح السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الخميس، أن "هذا الشخص قام حوالي الساعة 11 و20 دقيقة من صباح اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني ومقرها القرجاني، للخروج في مهمة عمل إثر العملية الإرهابية التي جدت في نهج شارل ديغول بالعاصمة".

وأضاف المصدر أن هذا العنصر الإرهابي "تقدّم على متن دراجة هوائية إلى الباب الخلفي للإدارة المذكورة، قبل أن يتعمّد الركض في اتجاه الباب المفتوح أثناء خروج السيارات الإدارية، حاملا بين يديه غرضا مشبوها، وبمحاولة صدّه من قبل العون المكلّف بمهام الحراسة بالنقطة الخلفية، قام بتفجير نفسه بحزام ناسف، مما تسبب في جروح وإصابات في صفوف 6 أعوان وإطارات تم نقلهم إلى مستشفى شارل نيكول".

وأشار إلى أن أحد هؤلاء المصابين غادر المستشفى، في حين ما يزال البقية تحت العناية الطبية وحالتهم مستقرة.

وبخصوص الأبحاث في العمليتين الإرهابيتين والتي تعهدت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالقرجاني، أفاد السليطي بأن هذه الأبحاث تجري بنسق حثيث وما تزال متواصلة، للتعرف على هوية منفّذ عملية نهج شارل ديغول.

وذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تنقّلت إلى مكان هجوم منطقة القرجاني ومكان هجوم نهج شارل ديغول، أين قامت بالمعاينات الأولية وجمع المعطيات ومباشرة العمليات والأبحاث الأولية.

وكان أحد العناصر الإرهابية تولّى في حدود الساعة 10 و50 دقيقة من صباح اليوم، تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف بالقرب من دورية أمنية على مستوى نهج شارل ديغول مما أسفر بالخصوص عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية.