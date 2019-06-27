محافظ الدقهلية: حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات بالشوارع لن تتوقف

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أن حملات ازالة الاشغالات والمخالفات التي تمت صباح اليوم تأتي في إطار برنامج عمل يواكب المرحلة،وأضاف أن تلك الحملات ورفع التعديات والمخالفات بالشوارع لن تتوقف وفق خطة تعمل على متابعة مدى إلتزام الباعة بأماكنهم وعدم تعدي أصحاب المحلات على الرصيف أو الشارع.





وأضاف محافظ الدقهلية أن الحملة التي تمت اليوم بالتعاون بين إدارة شرطة المرافق وحي غرب المنصورة وإدارة المتابعة بالمحافظة واستمرت حوالي ست ساعات في 11 شارع بنطاق حي غرب المنصورة لاقت استحسان ورضى المواطنين وغيرت وجه شوارع المنصورة،وشدد على أننا سنحافظ عليها هكذا دائما بالمتابعة الدائمة وتطبيق القانون.





وشدد شاروبيم على ضرورة تعاون الجميع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق الانضباط وإعادة الشارع للمواطن وتنظيم حركة السير فيه بما لا يعوق المشاة ولا يؤثر على حركة البيع للمحلات،وأضاف أن الجميع شركاء في هذا الوطن وعلى الجميع بذل الجهد للحفاظ على النظام العام والشكل الحضاري الذي يليق بنا أبناء الدقهلية.



