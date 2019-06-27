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محافظ البحر الأحمر يناقش موقف تقنين أراضي وضع اليد بالمحافظة

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:04 م
محافظ البحر الأحمر يناقش موقف تقنين أراضي وضع اليد بالمحافظة
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محمد طه
 
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عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس بديوان عام المحافظة اجتماعا تنسيقيا لمناقشةالموقف التنفيذى لتقنين وضع اليد بجميع مدن المحافظة.

أكد المحافظ أن تقنين أوضاع الأراضي المتعدي عليها يخضع للضوابط، مشددا انه لا تقنين اوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة، والمتعدين علي خط التنظيم، مشيرا الي تشكيل لجان لمعاينة طلبات التقنين للجادين وبعد سداد رسوم المعاينة المقررة للدولة، كما أكد المحافظ على مراجعة احداثيات كافة قطع الاراضى المتعدى عليها.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر تدرس لكل دقة وحياديه خلال النظر في طلابات تقنين واضعي اليد من حيث الموقع ومدا صلاحية الأماكن التي يطلب فيها تقنين الأوضاع ولن يسمح لأي سخص في تقنين وضعه في الأماكن ذات الخطورة التي تعرض حياة المواطنين للخطر. 

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية والسكرتير العام المساعد بالإضافة إلى رؤساء المدن وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة. 
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