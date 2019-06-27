المالية: مصر تحتاج 400 مليون جنيها من "الفكة" سنويا

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قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن العملة المعدنية مهمة، ولابد من وجود ثقافة بأهمتها، معتبرًا أنه لابد من وجود حملة توعية بأهمية حصول المواطن على حقه من العملة المعدنية، ولا يستهين بها.



وأشار "حازم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مترو الأنفاق يحتاج إلى 350 ألف جنيه من العملة المعدنية يوميا لتغطية اجتيجاته من "الفكة".



وأضاف أن مصر تحتاج من 300 إلى 400 مليون جنيه من العملة المعدنية "الفكة" سنويًا لتغطية احتياجاتها.

