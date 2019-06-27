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في أول مشاركة.. مدرب السنغال ينتقد أداء ماني أمام الجزائر بالكان

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:01 م
في أول مشاركة.. مدرب السنغال ينتقد أداء ماني أمام الجزائر بالكان
ساديو ماني
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محمد الصو
 
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أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أن فريقه كان يفقد الكرة بسهولة خلال مباراته ضد الجزائر بالجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، معربا عن رضاه بأداء لاعبيه في المباراة رغم الخسارة.

 

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي إن فريقه سيستعد جيداً لمباراة كينيا لحسم التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

 

شدد على أن الخسارة تحذير للفريق في بداية مشواره وعلينا الاستعداد الجيد لمباراة كينيا وحشد اللاعبين للمباراة القادمة، خاصة بعد استعادة اللاعبين المصابين.

 

وعن جانجيه، قال إنه لاعب مميز وأرغب في استعادته خاصة وأن وسط الملعب عانى في غيابه، مشيرا إلى أن اسماعيلا سار يمكنه اللعب في مباراة كينيا ويجب علينا أن ندرس مباراة الجزائر جيدا لمعرفة الأخطاء التي وقعنا فيها.

 

أوضح أن بلماضي مدرب الجزائر خلق فرص تكتيكية وأدار المباراة بشكل جيد.

 

وأردف أن مباراة كينيا ستكون صعبة وبالنسبة لساديو ماني فهم أحكموا غلق المساحات أمامه جيدا وكان بإمكانه أن يظهر مستوى أفضل من ذلك.

 

 

 

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