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ضيوف: منتخب السنغال دفع ثمن عدم استغلال الفرص

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:01 م
ضيوف: منتخب السنغال دفع ثمن عدم استغلال الفرص
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علي نبوي
 
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حرص الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق على النزول لغرفة خلع ملابس أسود التيرانجا عقب الخسارة من الجزائر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الحاج ضيوف أن المباراة كانت صعبة وقوية بين الجزائر مع أسود التيرانجا.

وأضاف :" المنتخب السنغالي عانى من عدم استغلال الفرص التي سنحت لهم".

وأوضح أن المنتخب السنغالي قادر على التعويض في اللقاءات القادمة.

وتراجع منتخب السنغال للمركز الثاني في المجموعة برصيد ٣ نقاط وتصدر الجزائر الترتيب ب٦ نقاط.

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