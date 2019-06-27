أستاذ طب نفسي: مشهد افتتاح البطولة الإفريقية يؤكد أن المصريين ليسوا شعبًا كئيبًا
الخميس 27/يونيو/2019 - 10:01 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن هناك إساءة في استخدام كلمة اكتئاب، موضحًا أن الاكتئاب مرض يختفي فيه البهجة من الحياة، وتصبح الحياة بدون أي معنى أو صداقات أو علاقات أو عمل.
وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن علاج الاكتئاب والقلق يعمل على زيادة الدخل القومي بنسبة 2%.
وأكد أن الشعب المصري ليس مكتئب كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن مشهد افتتاح بطولة الأمم الإفريقية يؤكد أن المصريين ليسوا شعبًا كئيبًا، موضحًا أن الشعب المصري يعاني من انخفاض في الروح المعنوية لأن توقعاتهم أكثر من قدراتهم، ويحبون الإشباع الفوري، وليس لديهم صبرًا.
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