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فالنسيا يتحرك لخطف صفقة ثانية من برشلونة

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:59 م
فالنسيا يتحرك لخطف صفقة ثانية من برشلونة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فالنسيا يُعيد دراسة خيار التعاقد مع رافينيا ألكانتارا لاعب خط وسط برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.


وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، فإن نادي فالنسيا جدد اهتمامه بلاعب البارسا رافينيا ، ومن الممكن أن تتم الصفقة قبل 30 يونيو ، لكن فالنسيا يريد تخفيض المبلغ الذي يطلبه البارسا وهو 15 مليون يورو.


وأوضحت الصحيفة أن فكرة نادي فالنسيا هي دفع مبلغ ثابت مقابل انتقاله ، مع وجود متغيرات يستحق دفعها في حال قدم البرازيلي أداء جيد في عامه الأول.


ويفضل مدراء فالنسيا التوقيع مع رافينيا ، بينما يفضل المدرب مارسيلينو جارسيا تورال التعاقد مع دينيس سواريز


وكانت هناك اتصالات مستمرة بين برشلونة وفالنسيا في الأسابيع الأخيرة، حيث انتقل الحارس الهولندي ياسبر سيليسن من برشلونة إلى فالنسيا ، بينما وصل الحارس البرازيلي نيتو إلى البارسا ، ويتحدثان الآن أيضًا عن دينيس سواريز ورافينيا.


تلقى البرازيلي رافينيا التصريح الطبي منذ بضعة أيام وهو متحمس جدًا للموسم المقبل ، ويعمل الآن على إثبات جودته.

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