تامر عبدالمنعم يطالب وزير الثقافة بإعادة إصدار مجلة "أبيض وأسود"

قال الفنان تامر عبدالمنعم، إن قصر السينما كانت تملك مجلة فنية بعنوان "أبيض وأسود"، أسست في عهد الدكتور أحمد نوار رئيس هيئة قصور الثقافة، وكان يترأس إدارة تحريرها، لافتًا إلى أن لها جمهور لأنها كانت تهتم بالنقد الفني.





وطالب عبدالمنعم خلال تقديمه لحفل افتتاح "قصر السينما"، من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أن تصدر قرار بشان إعادة إصدار هذه المجلة، من جديد ولو في شكل نشرة فنية، نظرًا إلى مجال النقد السينمائي في هذه الآونه نادرًا.



