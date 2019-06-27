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حقيقة توقيع "كهربا" للأهلي

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:51 م
حقيقة توقيع كهربا للأهلي
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انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن توقيع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط فريق الزمالك على عقود انتقاله للنادي الأهلي.


واكد مصدر مقرب من اللاعب، على إنه لم يوقع للأهلي مشيراً إلى أن كل ما يدور شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.


واضاف المصدر، أن انقطاع كهربا عن التدريبات لا يعني رحيله عن الفريق بل سيعود اللاعب في الأيام القادمة للمشاركة بصورة طبيعية.


وتابع المصدر، أن كهربا لا يزال يرتبط بعقد مع الزمالك ولن يقوم بالتوقيع للأهلي لاحترامه عقده مع الأبيض

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