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شريف مدكور: "أنا أكثر شخص تعرض للتنمر في مصر والوطن العربي"

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:51 م
شريف مدكور: أنا أكثر شخص تعرض للتنمر في مصر والوطن العربي
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي شريف مدكور، إن منتقديه خلال الآونة الاخيرة تغيروا من تلقاء أنفسهم، دون أن يفعل لهم أي شيء، معقبًا: "بقوا يحبوني ويتابعوني، ودا كان من ضمن أحلامي".

وتابع "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "أحلم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أنه من أكثر الشخصيات في مصر والوطن العربي التي تعرضت للتنمر، معقبًا: "في شريحة كبيرة من المجتمع كانت وما زالت تتنمر علي، وهذا بسبب اختلافي معهم في فكري الديني والسياسي وطريقتي". 

ولفت إلى أن البعض يقوم بالهجوم عليه بسبب الاختلاف في الآراء السياسية، رغم أن الحرية تضمن حرية الإدلاء بالرأي.
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