ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اختيار ستيفاني جريشام لمنصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:43 م
اختيار ستيفاني جريشام لمنصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض
ستيفاني غريشام
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، عن أن المتحدثة باسمها، ستيفاني جريشام، ستحل محل سارة ساندرز، في منصب الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض.

غردت ميلانيا ترامب، الثلاثاء الماضي، عبر حسابها على موقع "تويتر" "أنها لا تستطيع أن تفكر في شخص أفضل من ساندرز ليخدم الإدارة وبلدنا".

وتابعت ميلانيا في تغريدتها: "متحمسة لعمل ستيفاني جريشام لجانبي البيت الأبيض".

وستتولى ستيفاني جريشام، التي ظلت مع أسرة ترامب منذ عام 2015، منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض.

وتخلف جريشام سارة ساندرز، التي أعلنت استقالتها في وقت سابق من شهر يونيو الجاري.

وعملت سارة ساندرز في فريق اتصالات دونالد ترامب، منذ انتخابه رئيسا لأمريكا في عام 2016، وبدأت مسيرتها المهنية في البيت الأبيض كنائبة سكرتير صحفي، ثم تولت منصب السكرتيرة الصحفية، بعدما أعلن سلفها، شون سبايسر، استقالته في يوليو2017.


Advertisements
المزيد عن: ميلانيا ترامب ستيفاني غريشام الناطقة البيت الأبيض اختيار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
0
x
22:00
1
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي