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نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:47 م
نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات
برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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التقطت عدسات الكاميرات نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي، في ملعب الدفاع الجوي، والذي جاء إلى مصر من أجل مشاهدة مباريات أمم إفريقيا 2019.

 

وتواجد عثمان ديمبلي بطل العالم في ملعب الدفاع الجوي لمشاهدة مباراة السنغال والجزائر بالمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

 

اللاعب الذي تواجد في مقصورة الملعب، أكد أنه سيقوم بتشجيع 3 منتخبات في البطولة القارية وهم الجزائر والسنغال وموريتانيا.

نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات
نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات
نجم برشلونة يزور مصر لمشاهدة أمم إفريقيا.. ويعلن دعمه لـ 3 منتخبات
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المزيد عن: مباراة السنغال والجزائر رياضة ديمبلي امم افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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