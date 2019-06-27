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بلماضي: الفوز على السنغال لم يكن سهلا.. وهدفنا تصدر المجموعة

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:47 م
بلماضي: الفوز على السنغال لم يكن سهلا.. وهدفنا تصدر المجموعة
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محمد الصو
 
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أعرب جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة بفوز منتخبه على السنغال اليوم، بدور المجموعات للأمم الإفريقية

وقال "بلماضي" خلال المؤتمر الصحفي: "دخلنا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز للعبور الى الدور الثاني نعلم اننا واجهنا فريق كبير ومرشح للبطولة ولكننا نجحنا في إسقاطه".

وأكمل: " نعمل على التكتيك الفني داخل الملعب منذ شهر وظهر ذلك خلال مواجهة اليوم أودّ ان اشكر الجميع داخل للمنتخب واللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه".

وشدد: " الفوز على السنغال ليس سهلا والجميع يعلم جيدا قوة الفريق السنغالي ولكننا سوف نستعد من الغد لمواجهة تنزانيا من أجل الفوز وتصدر للمجموعة".

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