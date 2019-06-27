بلماضي: الفوز على السنغال لم يكن سهلا.. وهدفنا تصدر المجموعة
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:47 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أعرب جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة بفوز منتخبه على السنغال اليوم، بدور المجموعات للأمم الإفريقية
وقال "بلماضي" خلال المؤتمر الصحفي: "دخلنا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز للعبور الى الدور الثاني نعلم اننا واجهنا فريق كبير ومرشح للبطولة ولكننا نجحنا في إسقاطه".
وأكمل: " نعمل على التكتيك الفني داخل الملعب منذ شهر وظهر ذلك خلال مواجهة اليوم أودّ ان اشكر الجميع داخل للمنتخب واللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه".
وشدد: " الفوز على السنغال ليس سهلا والجميع يعلم جيدا قوة الفريق السنغالي ولكننا سوف نستعد من الغد لمواجهة تنزانيا من أجل الفوز وتصدر للمجموعة".
Advertisements