بلماضي: الفوز على السنغال لم يكن سهلا.. وهدفنا تصدر المجموعة





أعرب جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن سعادته الكبيرة بفوز منتخبه على السنغال اليوم، بدور المجموعات للأمم الإفريقية





وقال "بلماضي" خلال المؤتمر الصحفي: "دخلنا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز للعبور الى الدور الثاني نعلم اننا واجهنا فريق كبير ومرشح للبطولة ولكننا نجحنا في إسقاطه".





وأكمل: " نعمل على التكتيك الفني داخل الملعب منذ شهر وظهر ذلك خلال مواجهة اليوم أودّ ان اشكر الجميع داخل للمنتخب واللاعبين على المجهود الرائع الذي قدموه".





وشدد: " الفوز على السنغال ليس سهلا والجميع يعلم جيدا قوة الفريق السنغالي ولكننا سوف نستعد من الغد لمواجهة تنزانيا من أجل الفوز وتصدر للمجموعة".



