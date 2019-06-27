بعد واقعة عمرو وردة.. رانيا يوسف للمحامين: "ليه الكيل بمكيالين"

سخرت الفنانة رانيا يوسف، من حادثة الفستان التي تعرضت لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتوجهت للمحامين ممن رفعوا عليها دعوى واتهامها بخدش الحياء العام والدعوة للرذيلة، لماذا الكيل بمكيالين، وذلك على خلفية اتهامات التحرش التي تلاحق لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة.



