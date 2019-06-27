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بعد واقعة عمرو وردة.. رانيا يوسف للمحامين: "ليه الكيل بمكيالين"

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:42 م
بعد واقعة عمرو وردة.. رانيا يوسف للمحامين: ليه الكيل بمكيالين
رانيا يوسف وعمرو وردة
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شيماء عطية
 
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سخرت الفنانة رانيا يوسف، من حادثة الفستان التي تعرضت لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتوجهت للمحامين ممن رفعوا عليها دعوى واتهامها بخدش الحياء العام والدعوة للرذيلة، لماذا الكيل بمكيالين، وذلك على خلفية اتهامات التحرش التي تلاحق لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة.

ونشرت "رانيا" صورتها بالفستان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك"، وعلقت: "سؤال للسادة المحامين :"فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام.. لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟.. ليه الكيل بمكيالين !!!! ".
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