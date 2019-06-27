شريف مدكور: "أنا صدمت المشاهد بطريقتي"
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:40 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي شريف مدكور، إن الكثير من البرامج التي قدمها أثرت في شخصيته، أول هذه البرامج: برنامج صغير يسمى بـ"كتاكيب"، وآخرها: برنامج "شارع شريف".
وتابع "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "إحلم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أنه صدم المشاهد بجراءته وطريقته، رغم أنه شخص خجول جدًا، معقبًا: "الناس كانت معترضة على شكلي، وطريقة كلامي، وأدائي ولبسي".
ولفت إلى أن الكثير طالبه بتغير شخصيته، ولكنه رفض هذا الامر، قائلًا: "ربنا خلقنا مختلفين، كل واحد فينا ليه شخصيته".
وتابع "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "إحلم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أنه صدم المشاهد بجراءته وطريقته، رغم أنه شخص خجول جدًا، معقبًا: "الناس كانت معترضة على شكلي، وطريقة كلامي، وأدائي ولبسي".
ولفت إلى أن الكثير طالبه بتغير شخصيته، ولكنه رفض هذا الامر، قائلًا: "ربنا خلقنا مختلفين، كل واحد فينا ليه شخصيته".
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