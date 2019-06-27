شريف مدكور: "أنا صدمت المشاهد بطريقتي"

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قال الإعلامي شريف مدكور، إن الكثير من البرامج التي قدمها أثرت في شخصيته، أول هذه البرامج: برنامج صغير يسمى بـ"كتاكيب"، وآخرها: برنامج "شارع شريف".



وتابع "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "إحلم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أنه صدم المشاهد بجراءته وطريقته، رغم أنه شخص خجول جدًا، معقبًا: "الناس كانت معترضة على شكلي، وطريقة كلامي، وأدائي ولبسي".



ولفت إلى أن الكثير طالبه بتغير شخصيته، ولكنه رفض هذا الامر، قائلًا: "ربنا خلقنا مختلفين، كل واحد فينا ليه شخصيته".

