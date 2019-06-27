تنظيم "داعش" الإرهابي يتبنى الهجوم الإرهابي على تونسة

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، تبني الهجوم الإرهابي على نقطة للشرطة في العاصمة التونسية.

وأسفر تفجيران "انتحاريان" استهدفا قوات الشرطة في العاصمة التونسية عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.

وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس. وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.