صدام بين "المحامين" ومقدم "الأفوكاتو" بسبب قضية التعليم المفتوح
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:36 م
Advertisements
Advertisements
أثارت مجموعة الحلقات الأخيرة لبرنامج "الأفوكاتو" للدكتور أيمن عطا الله، على قناة "القاهرة والناس"، صدام كبير جدا داخل مجلس نقابة المحاميين.
وناقش مقدم البرنامج الدكتور أيمن عطا الله، المشكلة الخاصة بخريجي كليات الحقوق بالجامعة المفتوحة وإصرار مجلس النقابة على عدم قيدهم داخل النقابة، الأمر الذي أحدث أزمة بين مقدم البرنامج ومجلس النقابة العامة للمحامين، مما دفع الأخير بتهديد مقدم البرنامج بشطب عضويته داخل النقابة.
Advertisements
المزيد عن: نقابة المحامين برنامج الأفوكاتو القاهرة والناس
- "المحامين" تعد التفاصيل الكاملة لقررات تجديد اشتراكات الأعضاء
- "الأفوكاتو".. برنامج جديد علي "القاهرة والناس" فبراير المقبل
- أيمن عطا الله يُطالب بتعديل مشروع علاج المحامين بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار
- نقيب المحامين: 90 % من مجلس النقابة اطلعوا على عقد مشروع المستشفيات والمول
- سامح عاشور: نسعى لاستغلال أملاك "المحامين" استثماريا
- الإنتاج الحربي: مشروعات المحامين الجديدة فائدة للنقابة والبلد بأكملها
- عقب اعتماد زيادة "العلاج".. "عاشور" يتوقع ارتفاع حصيلته إلى 250 مليون جنيه
- نقيب المحامين: الزيادات المقررة للعلاج كافية وفقا لإمكانياتنا المالية
- عاشور: التعليم المفتوح فاشل.. ونقابة المحامين ليست الحيطة المائلة لهذه القضية
- تعليق "تعليم البرلمان" على رفض قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين