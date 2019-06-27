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صدام بين "المحامين" ومقدم "الأفوكاتو" بسبب قضية التعليم المفتوح

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:36 م
صدام بين المحامين ومقدم الأفوكاتو بسبب قضية التعليم المفتوح
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أثارت مجموعة الحلقات الأخيرة لبرنامج "الأفوكاتو" للدكتور أيمن عطا الله، على قناة "القاهرة والناس"، صدام كبير جدا داخل مجلس نقابة المحاميين.

وناقش مقدم البرنامج الدكتور أيمن عطا الله، المشكلة الخاصة بخريجي كليات الحقوق بالجامعة المفتوحة وإصرار مجلس النقابة على عدم قيدهم داخل النقابة، الأمر الذي أحدث أزمة بين مقدم البرنامج ومجلس النقابة العامة للمحامين، مما دفع الأخير بتهديد مقدم البرنامج بشطب عضويته داخل النقابة.

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المزيد عن: نقابة المحامين برنامج الأفوكاتو القاهرة والناس
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