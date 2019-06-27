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يوفنتوس يوجه صفعة قوية إلى برشلونة المُنهار

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:31 م
يوفنتوس يوجه صفعة قوية إلى برشلونة المُنهار
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وكالات
 
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توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، يقضي بحصوله على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، وجاري التفاوض حالياً مع ناديه أياكس آمستردام، لإتمام صفقة ضم اللاعب، وفقاً لما ذكرته قناة سكاي إيطاليا.

أشار المصدر في الساعات الأخيرة، إلى أن اليوفي يعرض على ليخت (19 عاماً) عقداً مدته 5 أعوام براتب 8 مليون يورو عن الموسم، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى في صورة متغيرات.

وأوضحت سكاي، أن "البيانكونيري" الذي يقوده ماوريسيو ساري، تقدم بذلك خطوة على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان مهتماً هو الآخر بضم اللاعب الهولندي.

وأضاف المصدر أن عقد اللاعب مع اليوفي سيشمل شرطاً جزائياً قيمته 150 مليون يورو.

وعقب التوصل لاتفاق مع دي ليخت، سيتعين الآن على وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، ونادي يوفنتوس، التفاوض مع أياكس لإتمام الصفقة التي قد تصل قيمتها 75 مليون يورو.

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