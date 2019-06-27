برلمانية عن مشاركة السيسي في قمة العشرين: تؤكد قوة مصر
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:32 م
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في فعاليات قمة مجموعة العشرين "G20" بمدينة أوساكا في اليابان.
وقالت "درويش" فى بيان لها اليوم، إن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد على قوة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية بين دول العالم الكبرى، ودورها المحوري فى المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرة إلي أن مشاركة مصر فى قمة العشرين، والتى تجمع القوى الكبرى اقتصاديا فى العالم، لم تأت من فراغ وإنما بعد عمل جاد ودؤوب من قبل الرئيس السيسي وحكومته فى جميع المجالات وخاصة الخارجية والاقتصادية، والتى استطاعوا أن يعيدوا مصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية من جديد.
وأوضحت "درويش"، أن الرئيس السيسي شارك عام 2016، في القمة التي عقدت في الصين، ثم في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا عام 2018، وحضوره جميع المحافل الدولية خلال السنوات الماضية، يؤكد قوة ومكانة مصر فى العالم.
وقالت "درويش" فى بيان لها اليوم، إن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد على قوة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية بين دول العالم الكبرى، ودورها المحوري فى المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرة إلي أن مشاركة مصر فى قمة العشرين، والتى تجمع القوى الكبرى اقتصاديا فى العالم، لم تأت من فراغ وإنما بعد عمل جاد ودؤوب من قبل الرئيس السيسي وحكومته فى جميع المجالات وخاصة الخارجية والاقتصادية، والتى استطاعوا أن يعيدوا مصر إلى مكانتها الإقليمية والعالمية من جديد.
وأوضحت "درويش"، أن الرئيس السيسي شارك عام 2016، في القمة التي عقدت في الصين، ثم في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، في إطار مجموعة العشرين التي عقدت في ألمانيا عام 2018، وحضوره جميع المحافل الدولية خلال السنوات الماضية، يؤكد قوة ومكانة مصر فى العالم.
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