مفتى الجمهورية يدين بأشد العبارات تفجيرات تونس

أدان مفتى الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقى علام بأشد العبارات، التفجيرات الانتحارية التى شهدتها تونس اليوم الخميس، مما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.





وأكد مفتى الجمهورية فى بيان اليوم، رفض الشريعة الإسلامية القاطع لجميع ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مشددًا على تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أوالخطف أو الترويع أو السرقة أوأى شكل من أشكال إيذاءها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.





ودعا المفتى المجتمع الدولى ودول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.





وتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة تونس الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابى، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



