ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صحيفة تركية: انشقاق وشيك في حزب أردوغان

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:49 م
صحيفة تركية: انشقاق وشيك في حزب أردوغان
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
نشرت صحيفة ينى جاغ التركية مقالًا كشف من خلاله الصحفي التركي أحمد تاكان عن انشقاق وشيك في حزب العدالة والتنمية وتكوين حزبين جديدين يؤسسمهما رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلوا ووزير الاقتصاد الأسبق على باباجان.

وبحسب مداد نيوز، استعد 90 نائبًا برلمانيًا من العدالة والتنمية الانشقاق عن حزب أردوغان، والانضمام إلى حزب جديد، وذلك عقب خسارة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، وحمل أعضاء الحزب أردوغان مسئولية الانهيار الاقتصادي لعدم اهتمامه بالداخل واختلاق الصراعات سواء إقليمية أو دولية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي