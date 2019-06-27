السبت.. درة في ضيافة "واحد من الناس" على "النهار" وتزور دار مسنين

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في أمسية فنية خاصة بالتاسعة والنصف مساء، السبت المقبل من برنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار، الفنانة التونسية درة وأسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية وما علاقة دراستها للعلوم السياسية بالفن.

وتتناول الحلقة بداية عملها الفني مع المخرج توفيق الجبالي في مسرحية "مجنون"، كما تكشف كواليس مشاركتها للفنان كاظم الساهر كليب "ناي" عام 2007.

وكشفت "درة" عن مشاركتها في بعض الأفلام العالمية مثل رحلة لويزا للمخرج الفرنسي باتريك فولسون، في دور عيشاء عام 2005 وفيلم "قصة متجالد" للمخرج الإنكليزي تيلمان ريم، في دور سيدة الإمبراطورية عام 2003.

كما تقوم درة بزيارة الي إحدى دور المسنين، وتحدث درة مع بعض المسنين بالدار الذين أعربوا عن سعادتهم بالمعيشة في حياة اجتماعية بعيدًا عن العزلة.

وقدمت الفنانة بعض الهدايا للمسنين، قائلة: "أبهاتنا وأمهاتنا بنطَّمن عليهم، وعايزين ننبسط معاهم" وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي "النهار".