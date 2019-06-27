قبيل افتتاحه بساعات.. ما لا تعرفه عن مسجد قايتباى في الفيوم‎

تفتتح محافظة الفيوم، مسجد قايتباي بعد انتهاء أعمال الترميم الدقيق لأجزاء المسجد، ويزور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقهما اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، صباح غد الجمعة، للإعلان عن افتتاحه أمام الجمهور، كما يؤدي الوزيران صلاة الجمعة بمسجد قايتباي الأثري، قبل الإعلان عن انتهاء أعمال ترميمه وافتتاحه، لذا ترصد "الفجر"، أهم المعلومات عن مسجد قايتباى بالفيوم، وذلك عبر السطور التالية.





ما هو مسجد قايتباى؟

مسجد قايتباي أو مسجد خوند أصلباي بني المسجد في العصر المملوكي عام 1476 على يد "خوند أصلباي" زوجة السلطان الأشرف قايتباي في زمن سلطنة ابنها السلطان الناصر محمد بن قايتباي.





موقعه

يقع المسجد قايتباى، في أقصى الطرف الشمالي للقسم الغربي من مدينة الفيوم على ضفاف ترعة بحر يوسف.

ويحده من الجهة الجنوبية الغربية شارع سوق الصوفي، ومن الجهة الشمالية الغربية شارع المدينة الرئيسي الواقع على الضفة الغربية لبحر يوسف.





معالم أثرية

والمسجد معالم أثرية مميزة مثل دكة المقرئ والباب والمنبر الذي يمكن فكه وتركيبه والمطعم بسن الفيل الذي استورد خصيصاً له من الصومال.





محاوره

أما الجانبان الآخران للمسجد، فيجاورهما مجموعة من المنازل، وكان الجامع قديمًا يقع نصفه الشمالي الغربي على بحر يوسف فوق قنطرة بفتحتين غير أنه في سنة 1887م تصدع هذا الجزء وانهار نصفه المقام على القنطرة 1862م.

كما حافظت لجنة حفظ الآثار على الأجزاء المتبقية من الجامع وأصبحت مساحته مقصورة على الجزء المتبقي المقام على الأرض.



