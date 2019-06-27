النشرة الاقتصادية اليوم الخميس 27-7-2016

تستعرض بوابة الفجر الالكترونية موجز الأخبار الاقتصادية المحلية والعربية والعالمية اليوم الخميس 27-7-2016، وجاءت على النحو التالي:





"الإسكان": بدء تسليم 288 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم البدء في تسليم 288 وحدة سكنية (12 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 1/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 18/7/2019.





وزارة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر





التجارة والصناعة: 30% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي التقت وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20 والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة الى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية وادراج الملف الأفريقي على الاجندة العالمية وذلك في اطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري .





سرقة دقيق ولحوم فاسدة.. "تموين الفيوم" تحرر 170 محضر بمختلف القطاعات نظمت مديرية تموين الفيوم تحت إشراف عبد الفتاح محمود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمعاونة مسئولي الرقابة التموينية، عدة حملات خلال الفترة 19/6/2019 إلي24/6/2019 والتى أسفرت عن ضبط 170 محضر في قطاعات المديرية.



