النشرة الاقتصادية اليوم الخميس 27-7-2016
الخميس 27/يونيو/2019 - 08:23 م
الفجر الاقتصادي
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تستعرض بوابة الفجر الالكترونية موجز الأخبار الاقتصادية المحلية والعربية والعالمية اليوم الخميس 27-7-2016، وجاءت على النحو التالي:
"الإسكان": بدء تسليم 288 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" الاثنين المقبل
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم البدء في تسليم 288 وحدة سكنية (12 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 1/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 18/7/2019.
وزارة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
التقت وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلي أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.
التجارة والصناعة: 30% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي
أكدت وزارة التجارة والصناعة ان مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20 والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة الى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية وادراج الملف الأفريقي على الاجندة العالمية وذلك في اطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري .
سرقة دقيق ولحوم فاسدة.. "تموين الفيوم" تحرر 170 محضر بمختلف القطاعات
نظمت مديرية تموين الفيوم تحت إشراف عبد الفتاح محمود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمعاونة مسئولي الرقابة التموينية، عدة حملات خلال الفترة 19/6/2019 إلي24/6/2019 والتى أسفرت عن ضبط 170 محضر في قطاعات المديرية.
سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم الخميس.. متوسط أسعار العملة الأمريكية
شهدت تعاملات البنوك اليوم الخميس، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، عند مستويات إغلاق أمس، وجاء متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم، 16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع.
أسعار الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الخميس 27 يونيو 2019
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالآتي:
سعر عيار الذهب 21 نحو 648 جنيها.
سعر عيار الذهب 18 نحو 555 جنيها.
سعر عيار الذهب 24 نحو 741 جنيها.
الجنيه الذهب سجل نحو 5184 جنيها.
أسعار النفط تتراجع قبل انعقاد قمة العشرين.. و"البرميل" ينخفض لهذا المستوى
تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أقل من 66 دولارا للبرميل، متأثرا بالمخاوف المتعلقة بما إذا كانت قمة العشرين ستتمخض عن انفراجة في التجارة ودلائل على وفرة المعروض على الرغم من احتمالات استمرار تخفيضات أوبك للإنتاج.
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 12 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات، و 6 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
بعد تراجع "الدولار".. قائمة بماركات السيارات التي خفضت أسعارها بداية من 2019
دأت عدد من شركات السيارات العالمية التى توزع سيارتها بمصر، خفض أسعار موديلاتها المختلفة بداية من عام 2019، تماشيا مع تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، ولتحريك سوق السيارات الذي أصابة حالة من الركود بعد حملات مقاطعة من الموطنين لارتفاع أسعارها التى وصفوها بأنها غير مقبولة.
"المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيها
أعلنت، وزارة المالية اليوم الخميس، عن طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه.
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 27-6-2019
ستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الخميس 27-6-2019، حيث سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.43 جنيها للشراء، و4.47 جنيها للبيع، كما سجل الريال السعودى أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلاً 4.45 جنيها، وجاء أقل سعر لبيع الريال السعودي في البنك العربي الافريقي الدولي عند مستوى 4.46 جنيها.
البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بختام جلسة أخر الأسبوع
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب ، مع تساروع وتيرة دخول القوة الشرائية والتى تدفع بحراك نشط على الاسهم القيادية.
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