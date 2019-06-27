بحضور مصطفى فهمي ووزراء البيئة والهجرة والتضامن.. "موناكو" تعلن دعم السياحة بمنتدى عالمي نوفمبر المقبل (صور)

أقيم بفندق مينا هاوس المؤتمر الصحفي العالمي لجمعية موناكو لدعم السياحة المصرية، بحضور الفنان مصطفي فهمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة، ود.غادة والي وزيرة التضامن، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من سفراء الدول من مختلف دول العالم، والمنتج جمال العدل، وعدد من الشخصيات العامة.

وأعلن القائمون عن جمعية موناكو للأعمال الخيرية، والتي تضم شخصيات من مختلف دول العالم عن تنظيم منتدى عالمي لدعم السياحة في نوفمبر المقبل لدعم مصر علي الخريطة السياحية العالمية لتكون أفضل المقاصد السياحية في الشرق الأوسط لما لها من طبيعة خلابة وثروة أثرية تمثل كل العصور الإنسانية منذ آلاف السنين وشعبها الاصيل الذي يحظي باعجاب العالم بثقافته الكبيرة وإنسانيته وتوحده، كما تم الإعلان عن دعم كل المؤسسات التي تعمل في مصر لتقديم الدعم الخيري في شتي المجالات وايضا الجهات المختلفة التي تسعي لتنمية المجتمع.

كما تستضيف مصر لأول مرة المنتدى الأول للجمعية والذي يشارك فيه شخصيات عالمية من مختلف دول العالم تحدث في المؤتمر "مانويل كولاس دي لاروش" رئيس الجمعية و"هيلجا بياجية " مستشارة البيئة بالجمعية ومستشارة المرأة والطفل لينا شهيب وسيدة الأعمال زينب بشير عضو مجلس إدارة الجمعية والتي قامت بتنظيم المؤتمر التي أكدت أن الهدف الأساسي للجمعية دعم كل ما يتعلق بالعمل الخيري وتحسين وضع المرأة وتطوير البيئة وتنمية المجتمع وباعتباري عضو الجمعية قررت أن يتواجد أعضائها في مصر لكي يزداد عمل الجمعية في بلدنا ونستطيع الاستفادة من كافة انشطتها، وكل أعضاء الجمعية سعداء للتواجد في مصر خاصة مع إعجابهم فيما تحقق من تطوير في الحياة المصرية ورغبة الشعب المصري في الوصول ببلده إلي أعلي درجات التقدم.