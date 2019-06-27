مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر algeria vs senegal يلا شوت BEin sports رابط Africa Cup

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تشكيل الجزائر أمام أسود التيرانجا

حراسة المرمي: رايس مبولحي.

خط الدفاع: عيسي ماندي – رفيق حليش – رامي بن سبعيني- محمد فارس.

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة – مهدي عبيد.

خط الهجوم: يوسف بلايلي – بغداد بونجاح – رياض محرز.





موعد مباراة الجزائر والسنغال اليوم can 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة منتخبي الجزائر والسنغال في تمام الساعة السادسة بتوقيت الجزائر والسابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة على عدة قنوات رياضية أبرزها بي إن سبورتس الرياضية ماكس HD 1 وماكس HD 2، بالإضافة إلى التلفزيون الأرضي الجزائري، وقناة تايم سبورت الرياضية حيث تنقل المباراة الهامة عبر ترددها الأرضي.





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تشكيل السنغال أمام محاربو الصحراء

حراسة المرمي: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – شيخو كوياتيه – موسي واجو.

خط الوسط: بابا أليون نديياي – اديو ماني – إدريسا جاي – كريبان دياتا .

خط الهجوم: كيتا دياو.





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