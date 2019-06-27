ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تامر أمين عن فوز مصر على الكونغو: "أداء باهت.. والنني مجاش"

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:38 م
تامر أمين عن فوز مصر على الكونغو: أداء باهت.. والنني مجاش
تامر أمين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
عقب الإعلامي تامر أمين، على نشر اللاعب عمرو وردة مقطع فيديو يعتذر فيه إلى الجماهير بعد أزمته الأخيرة، قائلا: "يا بخت من قدر وعفي"، منوهًا بأن عودة وردة إلى المنتخب لم تحسم بعد، أو تعلن بشكل رسمي.

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن منتخب مصر في حاجة إلى عمرو وردة، معتبرًا أن اختيارات المدير الفني للمنتخب الوطني أجيري هو من جعلنا في حاجة إلى وردة.

وأضاف أن مصر لم تلتقي بعد بالمنتخبات القوية، معقبا: "السنغال والجزائر بيلعبوا ماتش زي ما الكتاب بيقول.. ديناصورات".

وعن أداء منتخب مصر أمام الكونغو في بطولة الأمم الأفريقية: "أداء باهت.. النني مجاش امبارح مشفتوش، والحل هو الدعاء".
Advertisements
المزيد عن: مصر عمرو ورده تامر أمين اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي