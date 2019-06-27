تامر أمين عن فوز مصر على الكونغو: "أداء باهت.. والنني مجاش"

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عقب الإعلامي تامر أمين، على نشر اللاعب عمرو وردة مقطع فيديو يعتذر فيه إلى الجماهير بعد أزمته الأخيرة، قائلا: "يا بخت من قدر وعفي"، منوهًا بأن عودة وردة إلى المنتخب لم تحسم بعد، أو تعلن بشكل رسمي.



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن منتخب مصر في حاجة إلى عمرو وردة، معتبرًا أن اختيارات المدير الفني للمنتخب الوطني أجيري هو من جعلنا في حاجة إلى وردة.



وأضاف أن مصر لم تلتقي بعد بالمنتخبات القوية، معقبا: "السنغال والجزائر بيلعبوا ماتش زي ما الكتاب بيقول.. ديناصورات".



وعن أداء منتخب مصر أمام الكونغو في بطولة الأمم الأفريقية: "أداء باهت.. النني مجاش امبارح مشفتوش، والحل هو الدعاء".

