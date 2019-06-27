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أطلقته باللهجة المصرية.. "أرقص معايا" للبنانية عزيزة يقترب من المليون مشاهدة (فيديو)

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:31 م
أطلقته باللهجة المصرية.. أرقص معايا للبنانية عزيزة يقترب من المليون مشاهدة (فيديو)
عزيزة
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أحمد رمضان متولي
 
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أستطاع كليب "أرقص معايا" للنجمة اللبنانية عزيزة، الذي أطلقته باللهجة المصرية من الاقتراب من المليون مشاهدة عقب مرور أسبوعين تقريبا منذ عرضه بقناتها الخاصة على "يوتيوب".

  

"أرقص معايا"من كلمات محمد الرفاعي، لحن محمد يحيى وتوزيع جيزو وإخراج فارس السخن ومن إنتاج شركة Star system.

 

تتميز "أرقص معايا" بإيقاعها الشبابي المَرِح الذي يتلاءم مع أجواء الصيف والسهرات حيث تدعو عزيزة من خلالها الحبيب إلى الرقص معها عبر كلمات من نوع السهل الممتنع مثلما تدعو  من خلالها جمهورها الى ترك هموم الحياة اليومية والرقص معها بروح مفعمة بالطاقة الإيجابية.

 

فيما يتّسم الكليب بطريقته الإخراجية المبتكرة بحسب وجهة نظر المخرج ورؤيته في الإعتماد على لقطات سريعة تتماشى مع الإيقاع السريع في الأغنية من جهة، ومع اللوحات الراقصة في الكليب من جهة أخرى ضمن كادرات تصوير الكاميرا بإحتراف وإتقان.

 

كما أطلّ النجم اللبناني وسام صليبا في هذا الكليب بلقطة محبّبة، عفوية وذات نفحة كوميدية، ليخرج هذا العمل بصورة كاملة متكاملة إلى الجمهور العربي.

أطلقته باللهجة المصرية.. "أرقص معايا" للبنانية عزيزة يقترب من المليون مشاهدة (فيديو)
أطلقته باللهجة المصرية.. "أرقص معايا" للبنانية عزيزة يقترب من المليون مشاهدة (فيديو)
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