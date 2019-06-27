زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة علمية عن المكافحة المتكاملة للآفات
الخميس 27/يونيو/2019 - 08:26 م
هشام إسماعيل
Advertisements
Advertisements
نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية أول ندوة علمية عن المكافحة المتكاملة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، حاضر فيها الدكتور حلتم الشناف من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، والمهندس محمد جريش مدير عام المكافحة لمنطقة القناة وسيناء ومدير مكافحة الآفات بالإسماعيلية ورؤساء أقسام المكافحة بالمراكز ومهندسي المكافحة، وحنان مسعد من اتحاد العام للفلاحين.
وتم خلال الندوة التعرف علي أهم الآفات الحقلية التي تصيب المحاصيل وسلوكها ودورة حياتها واهم النباتات التي تصيبها وعدد الأجيال في العام ومدي خطورتها علي المحاصيل المختلفة خاصة الذرة والقطن وقصب السكر والبرسيم ومحاصيل الاخري كيفية التعرف علي الآفات من شكلها وطريقة تغذيتها والمخلفات التي تتركها خلفها ودورة حياتها ومظاهر الإصابة وإضرارها وطرق مكافحتها بالتفصيل.
وتم إعطاء تعليمات وزارة الزراعة في سرعة المكافحة وطرق المكافحة المتكاملة مع التنبية علي المزارعين بفحص النباتات المستمر وتتمثل طرق المكافحة المتكاملة إجراء العمليات الزراعية من حرث وعزيق تقليب للتربة والري والتشميس وتنقية الحشائش والتخلص منها لانها مصدر أساسي لانتشار الآفات بصفة عامة كما تطرق الي المكافحة البيولوجية باستعمال الأعداء الطبيعية للافة.
وكذلك استخدام المتطفلات مثل طيل التريكوجراما واستخدام المصائد الفرمونية الجنسية لجذب ذكور الفراشات والقضاء عليها واوصي الدكتور حاتم بعدم التاخير في الزراعة وزراعة الأصناف المقاومة للآفات واتباع دورة زراعية والاهتمام بطرق المكافحة التشريعية وزراعة النباتات الطاردة للحشرات وايضا النباتات التي تجذب الحشرات لتجميعها والتخلص منها واخيرا استعرض طرق المكافحة الكيماوية لجميع مراحل نمو النباتات المحتلفة منها الذرة والقطن وقصب السكر والبرسيم.
Advertisements