توفيق عكاشة: الصراع الأمريكي - الإيراني "مصطنع"

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الصراع الامريكي الإيراني مصطنع مثله مثل "النجيلة الصناعي"، لافتَا إلى أن الولايات المتحدة اصطنعت هذا الصراع لتحقيق مصالحها في المنطقة.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الصراع الامريكي الإيراني مصطنع وله أسبابه في المنطقة، فكل حرب أو صراع له أسباب، فالحرب العالمية الأولى كانت تستهدف اسقاط الخلافة الإسلامية التي كانت تعاني من ضعف شديد.



وتابع أن تركيا كانت تحتل الدول العربية من خلال الخلافة الإسلامية، رغم أن هذه الخلافة ليست إسلامية ولا علاقة لها بالدين أو قريب، معقبًا: "مكنش في خلافة إسلامية لكنه كان نصبًا باسم الدين".

