TIME GOAL: مباراة الجزائر والسنغال اليوم في كأس أمم افريقيا توتال مصر 2019 الجزائر (1) / (0) السنغال beIN SPORTS HD

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت yallashoot كورة ستار كورة لايف، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع السنغال اليوم الخميس 27/6/2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر.





ويواجه منتهب الجزائر نظيره السنغال على ملعب 30 يونيو مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.





شاهد الآن مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر كورة لايف kora live كورة ستار kora star يلا شوت yalla shoot البث المباشر لمباراة الجزائر والسنغال اليوم في كأس الأمم الأفريقية وتنقل لكم مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر عبر موقع الفجر الرياضي.





تابع الآن بث مباشر لمباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2019 كورة ستار كول كورة coolkora كورة أون لاين نقدم لكم عبر الرابط التالي بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال والمقرر إذاعتها على قناة بي إن ماكس 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





وخاض منتخب الجزائر مباراته الأولى ضد كينيا وفاز محاربي الصحراء بهدفين نظيفين بينما انتصر منتخب السنغال بثنائية نظيفة على تنزانيا هو الآخر وستحدد مباراة الجولة الثانية صاحب الصدارة في المجموعة.

ويتوقع أن يلعب منتخب الجزائر بالتشكيلة التالية:





حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز

خط الهجوم: بغداد بونجاح

كما يتوقع أن يلعب منتخب السنغال بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ميندى.

خط الدفاع: موسى واجى - ساليف سانى - كوليبالى - يوسف سبالى.

خط الوسط: كيربيت دياتا - نديدى - إدريسا جايى.

خط الهجوم: إسماعيل سار - نيانج - كيتا بالدى.





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