نائب رئيس الوزراء الفلسطيني يتوجه إلى قطاع غزة

ذكر المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون "إيرز"، اليوم الخميس، أن زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وصل إلى المعبر متوجها لقطاع غزة.

وتعد زيارة زياد أبو عمرو الأولى للقطاع منذ تشكيل الحكومة الجديدة، في أبريل الماضي، علما أن حركة "حماس" رفضت "الاعتراف بالحكومة الجديدة"، واصفة إياها بـ "الانفصالية، كونها خارج حالة التوافق الوطني".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، إسماعيل هنية، قد أعلن يوم الثلاثاء، استعداده للقاء الرئيس محمود عباس في قطاع غزة أو العاصمة المصرية القاهرة من أجل المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة "صفقة القرن".

ودعا هنية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية "تدير الشؤون وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني".

وأكد رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" أن الشعب الفلسطيني ينتفض اليوم ضمن "ثورة سياسية" ضد "ورشة البحرين"، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يفوض أحدا مهما كان للتفريط أو المساومة أو التنازل.

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.