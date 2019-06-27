الجمهور يحتشد حول إيناس النجار في العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر" (فيديو)

تعيش الفنانة إيناس النجار، حالة تألق بعد طرح فيلمها الجديد "قهوة بورصة مصر" في دور العرض المصرية بالتزامن مع عرضه في عدد من الدول العربية الأخرى مثل السعودية والإمارات.

وشاركت إيناس النجار في العرض الخاص الذي أقيم للفيلم داخل إحدى سينمات القاهرة منذ أيام، وسط احتشاد عدد كبير من الجمهور الذين احتشدوا حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، والإشادة بدورها في الفيلم.

فيلم "قهوة بورصة مصر" من بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفي قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفي، حسام الجندي، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميده، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، مروه عبدالمنعم، ريكو، وعدد من الوجوه الجديدة .

وتدور قصة الفيلم الذى كتب قصته الفنان علاء مرسى، والسيناريست غادة حنفى، حول القهوة المصرية القديمة، وما تحمله من ذكريات، وجمعها بين الغنى والفقير، والأديب والمتعلم، وغير المتعلم، بين الكبير والصغير، وغيرها من الأشياء المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالشعب المصرى.