غرفة التجارة العربية - الألمانية: المستثمر أكثر أمنا في مصر
الخميس 27/يونيو/2019 - 08:13 م
هدى عبدالرازق
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قال علي الغانم، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن هناك حالة من التفاؤل تحيط بالمستقبل المصري.
وأشار "الغانم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الخمس سنوات الماضية غيرت وجهة نظر المستثمرين في مصر، حيث عملت الحكومة المصرية على جعل المستثمر أكثر أمنا في مصر.
وأضاف أن مصر طورت مع علاقاتها الاقتصادية مع كل دول العالم، منوهًا بأنهم يعملون على تشجيع الشركات الألمانية للدخول إلى السوق المصري.
وأشار "الغانم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن الخمس سنوات الماضية غيرت وجهة نظر المستثمرين في مصر، حيث عملت الحكومة المصرية على جعل المستثمر أكثر أمنا في مصر.
وأضاف أن مصر طورت مع علاقاتها الاقتصادية مع كل دول العالم، منوهًا بأنهم يعملون على تشجيع الشركات الألمانية للدخول إلى السوق المصري.
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