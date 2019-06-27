برنامج بدني لرباعي الأهلي

خضع رباعي الأهلي رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسام عاشور وجونيور أجايي لبرنامج بدني على هامش مران الفريق المسائي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.









وخاض اللاعبون تدريبات خفيفة قبل أن يشاركوا في الجزء الثاني من التقسيمة الفنية القوية التي أقامها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بطول الملعب خلال مران اليوم.









يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو القادم لخوض معسكر إعداد استعدادا للمرحلة المقبلة حيث خاض الفريق تدريباته اليوم علي فترتين صباحية ومسائية.



