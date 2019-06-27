بملابس مثيرة.. وصلة رقص منزلي لـ رانيا يوسف (فيديو)
الخميس 27/يونيو/2019 - 08:04 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء رقصها على أحد الأغاني داخل منزلها.
ونشرت رانيا هذه المرة عبر خاصية Story بحسابها على Instagram، رقصة جديدة لها أثناء تواجدها في أحد المناسبات.
يشار إلى أن رانيا يوسف تنشغل هذه الأيام في تصوير مسلسلها "مملكة إبليس".
مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مسلسلات رمضان فن شاهد المغرب الافلام الجديدة اخبار حصرية اخبار النجوم اخبار الفن
- رانيا يوسف تروج لمسلسلها "مملكة إبليس" بهذه الطريقة
- رانيا يوسف تطرح برنامج رمضاني! (فيديو)
- لأول مرة.. حلا شيحة تكشف تفاصيل عن طلاقها وعلاقتها بأبنائها (فيديو)
- بعد إطلالتها المثيرة.. رانيا يوسف تستعرض فستانها الجديد (فيديو)
- "على أنغام المزمار".. وصلة رقص لرانيا يوسف في حفل تخرج ابنتها (فيديو)
- رانيا يوسف تثير جدل مواقع التواصل بوصلة رقص مع ابنتها (فيديو)
- شاهد.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف على "إنستجرام" تحصد ربع مليون مشاهدة (فيديو)
- رانيا يوسف تخضع لتمارين قاسية في الجيم (فيديو)
- وصلة رقص جديدة لفيفي عبده من الساحل الشمالي (فيديو)
- إليسا: "عدم زواجي هو القرار الصائب في حياتي" (فيديو)