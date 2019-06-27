بملابس مثيرة.. وصلة رقص منزلي لـ رانيا يوسف (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء رقصها على أحد الأغاني داخل منزلها.





ونشرت رانيا هذه المرة عبر خاصية Story بحسابها على Instagram، رقصة جديدة لها أثناء تواجدها في أحد المناسبات.





يشار إلى أن رانيا يوسف تنشغل هذه الأيام في تصوير مسلسلها "مملكة إبليس".





مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.



