"نخطئ ولدينا فرصة للتغيير".. تضامن جماعي من لاعبي المنتخب مع عمرو وردة

شهدت الأجواء الرياضية المصرية صباح أمس، الأربعاء، حدثا مهما، حيث قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، لأسباب سلوكية، وذلك بعد التشاور مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.





وأصبح وردة حديث السوشيال ميديا عقب الإفصاح عن قرار استبعاده من قائمة المنتخب الوطني نهائيا، خصوصا في ظل خوض المنتخب الوطني منافسات بطولة أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية بسبب أخطاء سلوكية بعد واقعة تحرشه بفتاة مكسيكية.





محمد صلاح

تحت شعار "نخطئ ولدينا فرصة للتغيير"، دعم اللاعب محمد صلاح عمرو وردة ، بقوله: "يجب أن نتعامل مع المرأة بكل احترام، كلمة لا تعنى ببساطة لا، هذه الأمور يجب أن تظل مقدسة، أنا أؤمن أيضًا أن العديد منا يخطئون وهؤلاء لديهم الفرصة للتغير للأفضل لا أن تعلق لهم المشانق، الأمر الذي يعد سهلًا للغاية، علينا جميعًا أن نؤمن بالفرص الثانية، علينا التهذب والتعلم، فالإبعاد ليس الطريقة المثلى".





وطالب أيضا أحمد حجازي، لاعب المنتخب الوطني، بالوقوف بجانب لاعب الفراعنة وقبول اعتذاره وذلك بقوله: "التعلم من الخطأ وعدم تكراره شيء جيد والمسامحة فيه وإعطاء فرصه ثانية شيء عظيم، أتمنى من عمرو التعلم من هذا الخطأ، وأتمنى من الناس ألا تقسو عليه وقبول اعتذاره".





المحمدي

حرص أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني على دعم عمرو وردة زميله بالفراعنة بشكل خاص خلال مباراة الكونغو المقامة حاليًا على ستاد القاهرة في أمم افريقيا 2019.





ورفع المحمدي علامة "22" بأصابع يديه بعد تسجيله هدف التقدم أمام الكونغو لدعم زميله عمرو وردة الذي يرتدي قميص 22 مع الفراعنة بعد استبعاده من قائمة الفراعنة اليوم الأربعاء لأسباب انضباطية.





وساند جميع لاعبي المنتخب الوطني عمرو وردة عقب اندلاع أزمة رحيله عن معسكر المنتخب الوطني بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، معربا عن تمنياته أن يعود من جديد إلى صفوف الفراعنة.





إكرامي

أكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، شريف إكرامي، تعليقا على الأزمة أن الخطأ الذي وقع فيه لاعب أتروميتوس اليوناني، كبير ونال عقابا قاسيا.





وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «لا شك أن خطأ عمرو ورده كبير وأنه نال عقاب قاسي لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر وكُلُنا خطَّائون منا من يستره الله ومنا من يُبتلي بعدم الستر ،فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».





وقال اللاعب وليد سليمان، عبر حسابه على «فيس بوك»: «مين فينا مبيغلطش ومين فينا معصوم من الغلط، ربنا كبير وبيغفر مهما كانت الذنوب والزلات وقال في كتابه» ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، ربنا رحيم بينا واحنا كعباد لازم نكون رحماء ببعض».





قد طالب لاعبو منتخب مصر وهم أحمد المحمدي ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد النني وأحمد حجازي "كبار المنتخب"، باعتبارهم أقدم نجوم الفريق، بالتدخل لطلب جلسة مع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب والمعروف عنه القرب من هذا الجيل والجهاز الفني ، من أجل العفو عن زميلهم عمرو وردة.





اعتذار وردة

خرج عمرو وردة، بعد مباراة الكونغو الديمقراطية، بأكثر من فيديو يؤكد من خلاله اعتذاره للجماهير المصرية والجهاز الفني للمنتخب وزملائه ومسئولى الكرة المصرية، والتأكيد بانه يشعر بالندم على ما فعله ولن يكرره مرة أخرى، وهو الأمر الذي كان بمثابة تمهيد أيضًا لقرار العفو.





قال وردة "أنا بعتذر على اللى حصل مني واعتذر لأهلى وللجهاز الفني واللاعبين، وأى حد زعلان مني مضايقش منى وأى حد أنا ضايقته قبل كده ميضايقش منى أنا آسف، وأتعهد أن الفترة المقبلة ستكون جيدة، كل حاجة هتبقى كويسة ومش هعمل أى حاجة تضايق أى حد مني، أنا آسف مرة تانية".





الصلح مع الاتحاد

توجه المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة إلى فندق إقامة المنتخب بصحبة الدكتور كرم كردي وأحمد مجاهد عضوي مجلس الإدارة بعد منتصف الليل عقب انتهاء مباراة مصر والكونغو بسبب حالة من الغضب الشديد سيطرت على اللاعبين بعد قرار استبعاد عمرو وردة من المنتخب، وخاصة أن هناك تضامنا كبيرا لزملائه للعفو عن وردة.





وفور وصول الثلاثي عقدوا جلسة مع خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب وإيهاب لهيطة مدير المنتخب وتأكد أبوريدة منهما أن هناك تضامنا كبيرا بين اللاعبين ووردة للعفو عنه وهو ما قد يؤثر على استقرار المعسكر في حال استبعاد اللاعب،





وطلب إيهاب لهيطة من وردة حضور الجلسة بناء على رغبة زملائه الذين حضروا الجلسة وبالفعل نزل وردة من غرفته واعتذر للمهندس هاني أبوريدة عن أي خطأ صدر منه وقدم أحد اللاعبين اقتراحا لوردة بتصوير فيديو للاعتذار للشعب المصري عن ما حدث كنوع من امتصاص غضب الجماهير المصرية وبالفعل توجه وردة على الفور لغرفته وقام بتصوير فيديو اعتذار، وفي نهاية الجلسة أكد أجيري أنه ليس لديه مانع من عودة وردة للمنتخب.





صعوبة العودة

وتظل هناك عقبة واحدة تمنع عودة لاعب المنتخب الوطني من جديد، خصوصا بعد إرسال الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يخاطبه باستبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بعد صدور تصرفات غير أخلاقية.





كشفت مصادر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعدم وجود مخاطبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص استبعاد عمرو ورده من قائمة المنتخب المصري المشاركة بالكان الافريقي، وهو الأمر الذي يعانى بأنه من حق اللاعب المشاركة فى المباريات المتبقية للفراعنة بالبطولة الأفريقية.



