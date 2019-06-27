مستقبل وطن السويس يكرم الطلاب الأوائل بمراحل التعليم الأساسي

كرم حزب مستقبل وطن أمانة السويس، اليوم الخميس، الطلاب الأوائل بمراحل التعليم الأساسى بمديرية التربية والتعليم بالسويس وعددهم ١٦٥ طالب وطالبة فى احتفالية نظمها الحزب فى أحد فنادق السويس.









جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب بالسويس والشيخ محمد عجمى، وكيل وزارة الاوقاف فى السويس والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة فى السويس وعماد زين العابدين وكيل وزارة الاوقاف فى السويس وعدد من قيادات المحافظة.





بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القران الكريم لاحد مشايخ مديرية الاوقاف بالمحافظة، ثم كلمة المحاسب احمد خشانة، والذى أكد حرص الحزب على تكريم المتفوقين درسيا فى كافة المجالات المختلفة من اجل تحفيزهم من اجل الاستمرار فى التفوق.



