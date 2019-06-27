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وزارة التربية تحدث جائزة المدرس المبدع من أجل دعم الابداع لدى المدرسين

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:19 م
وزارة التربية تحدث جائزة المدرس المبدع من أجل دعم الابداع لدى المدرسين
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محمد وليد الجموسي
 
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 أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس، احداث جائزة "المدرس المبدع" من أجل الاسهام في تنمية الفكر والابداع لدى المدرسين المبدعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والتقنية والتكنولوجية، وفق بلاغ لها.
وستنظم الوزارة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمدرس الموافق ليوم 5 أكتوبر من كل سنة، يومي 4 و5 أكتوبر المقبل المهرجان الوطني للمدرس المبدع وذلك بالمركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي تحت شعار" مدرس فاعل... مدرس مبدع".
وستسند الوزارة جوائز مالية قيمة لأحسن الأعمال الابداعية الفائزة بمسابقة المدرس المبدع، كما ستمنح الجائزة الكبرى لوزير التربية لأفضل عمل ابداعي بالمهرجان الوطني للمدرس المبدع.
ودعت وزارة التربية، الراغبين في الترشح للمشاركة في هذه التظاهرة الكبرى استلام الجذاذة الفنية وتعمير بطاقة المشاركة حسب المجال الابداعي الذي يهمهم والموضوعة على ذمتهم بالمندوبيات الجهوية للتربية الراجعين اليها بالنظر، مشيرة، الى أن آخر أجل لقبول الانتاجات الابداعية الواردة حدد يوم 15 أوت 2019.
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