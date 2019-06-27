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الكاف: المجلس البلدي يتعرض إلى تهديدات مباشرة على خلفية تنفيذ قراري هدم

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:13 م
الكاف: المجلس البلدي يتعرض إلى تهديدات مباشرة على خلفية تنفيذ قراري هدم
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محمد وليد الجموسي
 
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 تقدم المجلس البلدي لمدينة الكاف، اليوم الخميس، بشكوى إلى رئيس مركز الأمن بالمدينة على خلفية تعرض رئيس بلدية المكان،عمر الغيداوي، والكاتبة العامة للبلدية، خيرة شقرون، لتهديدات مباشرة واحتجازهما داخل مقر البلدية من طرف مجموعة من الأشخاص، على خلفية تنفيذ قراري هدم لمقهيين لاستغلال أصحابهما لملك عمومي دون موجب قانوني.
وبيّن رئيس البلدية، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن تنفيذ قراري الهدم تم يوم 25 جوان الجاري لأسس محدثة فوق الملك العمومي، مضيفا أن المجلس البلدي سيقاضي المعتدين من أجل التهديد والحجز لشخص والاضرار بعون عمومي أثناء مباشرته لعمله.
وعبر كافة أعضاء المجلس في بيان جماعي، عن تضامنهم التام مع رئيس المجلس والكاتبة العامة للبلدية، مطالبين بالحماية الأمنية للمجلس البلدي ولادارته. وشددوا، في هذا السياق، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وذلك خدمة للصالح العام وحماية للملك العمومي.
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